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Здравоохранение 04.03.2021 17:26

Число выявленных случаев COVID-19 в Европе вновь возросло после шестинедельного спада - ВОЗ

Уровень инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе возрос после шести недель падения темпов распространения заболевания, заявил в четверг глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"На прошлой неделе новые случаи COVID-19 в Европе возросли на 9%, затронув чуть более миллиона человек", - заявил Клюге в ходе пресс-конференции.

"Это конец многообещающего шестинедельного снижения новых случаев заражения", - подчеркнул он.

По словам Клюге, рост случаев заражения COVID-19 наблюдается на половине территорий европейского региона.

В прошлом месяце в ВОЗ призвали жителей европейских стран не поддаваться беспечности в связи с началом кампаний по вакцинации против коронавируса COVID-19.

"На данный момент подавляющее большинство европейских стран остаются уязвимыми", - сказал тогда Клюге.

По его словам, на данный момент образовалась "тонкая грань между надеждой на вакцину и ложным чувством безопасности".

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Тэги: ЕВРОПА, КОРОНАВИРУС, СЛУЧАИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]