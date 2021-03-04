Число выявленных случаев COVID-19 в Европе вновь возросло после шестинедельного спада - ВОЗ

Уровень инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе возрос после шести недель падения темпов распространения заболевания, заявил в четверг глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"На прошлой неделе новые случаи COVID-19 в Европе возросли на 9%, затронув чуть более миллиона человек", - заявил Клюге в ходе пресс-конференции.
"Это конец многообещающего шестинедельного снижения новых случаев заражения", - подчеркнул он.
По словам Клюге, рост случаев заражения COVID-19 наблюдается на половине территорий европейского региона.
В прошлом месяце в ВОЗ призвали жителей европейских стран не поддаваться беспечности в связи с началом кампаний по вакцинации против коронавируса COVID-19.
"На данный момент подавляющее большинство европейских стран остаются уязвимыми", - сказал тогда Клюге.
По его словам, на данный момент образовалась "тонкая грань между надеждой на вакцину и ложным чувством безопасности".
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