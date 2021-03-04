Число выявленных случаев COVID-19 в Европе вновь возросло после шестинедельного спада - ВОЗ

Уровень инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе возрос после шести недель падения темпов распространения заболевания, заявил в четверг глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"На прошлой неделе новые случаи COVID-19 в Европе возросли на 9%, затронув чуть более миллиона человек", - заявил Клюге в ходе пресс-конференции.

"Это конец многообещающего шестинедельного снижения новых случаев заражения", - подчеркнул он.

По словам Клюге, рост случаев заражения COVID-19 наблюдается на половине территорий европейского региона.

В прошлом месяце в ВОЗ призвали жителей европейских стран не поддаваться беспечности в связи с началом кампаний по вакцинации против коронавируса COVID-19.

"На данный момент подавляющее большинство европейских стран остаются уязвимыми", - сказал тогда Клюге.

По его словам, на данный момент образовалась "тонкая грань между надеждой на вакцину и ложным чувством безопасности".