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Здравоохранение 04.03.2021 22:15

Вакцины от коронавируса появилась на черном рынке в сети - "Лаборатория Касперского"

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в теневом сегменте интернета (даркнете) объявления о продаже нескольких зарегистрированных вакцин от коронавируса.

"Лаборатория Касперского" изучила 15 теневых площадок и обнаружила объявления о продаже трёх видов запатентованных вакцин от коронавируса - Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, а также некоторых ещё не запатентованных", - говорится в сообщении компании.

По данным "Лаборатории Касперского", цена дозы, необходимой одному человеку, варьируется от $250 до $1200 США, а в среднем держатся на отметке $500.

Эксперты компании отмечают, что объявления о продаже приходят преимущественно из Франции, Германии, Великобритании и США. "Общение с продавцами происходит через защищённые мессенджеры с функцией удаления сообщений по таймеру. Оплата в основном требуется в биткойнах. Судя по анализу трансакций, многие авторы объявлений, обнаруженных "Лабораторией Касперского", провели от 100 до 500 операций", - сообщили в компании.

При этом эксперты затруднились сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете мошенничеством, или покупатели действительно получают то, что ищут.

Также на чёрном рынке продаются фальшивые сертификаты о вакцинации. "Например, соответствующий документ европейского образца стоит около $20-25. Кроме того, в некоторых странах требуется справка об отсутствии COVID-19, например для похода в офис или командировок, поездок в отпуск. В русскоязычном сегменте даркнета её стоимость оценивается в 3500-5000 рублей", - установила "Лаборатория Касперского".

Между тем в легальном сегменте интернета такое операции провести сложно. Ранее информированные источники "Интерфакса" сообщили, что подозрительные сайты, предлагающие вакцины от коронавируса, будут автоматически блокироваться.

"Фактов обмана в легальном сегменте интернета пока не зафиксировано. При этом любые попытки мошенничества на теме COVID-19 будут автоматически пресекаться", - сказал источник агентства, знакомый с ситуацией.

"У нас создан механизм выявления и блокировки подозрительных ресурсов, предлагающих вакцину от COVID-19. Это делается автоматически и максимально быстро - во внесудебном порядке", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сами граждане должны быть внимательны, чтобы не стать жертвой мошенников. "Для вакцинации не требуется предоставлять платежные реквизиты и данные банковских карт. Весь процесс максимально прозрачен. Любые попытки убедить в обратном стоит рассматривать как мошенничество", - отметил источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ВАКЦИНЫ, ИНТЕРНЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]