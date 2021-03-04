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АПК 04.03.2021 16:40

Мировые цены на продовольствие растут девятый месяц подряд - ФАО

Мировые цены на продовольствие растут девятый месяц подряд. Больше всего подорожали сахар и растительное масло, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по итогам мониторинга цен в феврале.

Индекс продовольственных цен ФАО в феврале составил 116 пунктов, что на 2,4% выше уровня прошлого месяца и на 26,5% больше, чем в феврале прошлого года.

Индекс цен на сахар вырос на 6,4% по сравнению с январем из-за сохраняющихся опасений по поводу ограничения предложения на фоне снижения объемов производства в ключевых странах-производителях и активного импортного спроса со стороны стран Азии. Однако дальнейший рост цен сдерживался прогнозами восстановления объемов производства в Таиланде и рекордного урожая в Индии.

Индекс цен на растительные масла вырос на 6,2% и достиг самого высокого уровня с апреля 2012 года. Был зафиксирован рост цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла, уточняется в отчете.

Индекс цен на молочную продукцию повысился на 1,7%. Это обусловлено увеличением международных экспортных котировок сливочного масла под влиянием активного импортного спроса со стороны Китая в условиях ограниченного экспортного предложения со стороны стран Западной Европы. Цены на сыр несколько снизились, в том числе из-за увеличения запасов в США.

Индекс цен на зерновые вырос на 1,2%.

Индекс цен на мясо повысился на 0,6%, что обусловлено сокращением предложения говядины и баранины в ключевых регионах-производителях. Цены на свинину, напротив, упали в связи с сокращением закупок Китаем из-за переизбытка предложения нереализованного поголовья свиней в Германии в условиях запрета на экспорт на рынки стран Азии.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]