В Азербайджане вновь небольшой суточный спад заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 314 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 235,647 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 319 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 232.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 229,267 тыс. человек (+124 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс.232 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 183 тестов (накануне 7 928 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 627,991 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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