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Здравоохранение 04.03.2021 17:56

В ЕС рассчитывают, что к концу лета будет возможность вакцинировать всех жителей стран Евросоюза от COVID-19

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон считает, что к концу лета у властей будет все необходимое, чтобы при необходимости вакцинировать от COVID-19 всех граждан Евросоюза.

"Я уверен в способности Европы быстрее поставлять вакцины, и я думаю, что к концу лета у нас будет все, чтобы вакцинировать всех европейских граждан", - сказал Бретон на пресс-конференции в Риме.

"Ситуация с вакцинами обнадеживает. Это огромный вызов, но мы отреагировали на него очень быстро", - добавил он.

Вакцинация жителей в странах ЕС проводится только на добровольной основе.

Европейский регулятор пока одобрил три вакцины от коронавируса: препараты производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ожидается, что 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать к одобрению вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson.

В ВОЗ в четверг заявили, что уровень инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе возрос после шести недель падения темпов распространения заболевания. В организации указали, что рост числа случаев заражения COVID-19 наблюдается на половине территорий европейского региона.

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Тэги: ЕС, ВАКЦИНАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]