В ЕС рассчитывают, что к концу лета будет возможность вакцинировать всех жителей стран Евросоюза от COVID-19

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон считает, что к концу лета у властей будет все необходимое, чтобы при необходимости вакцинировать от COVID-19 всех граждан Евросоюза.
"Я уверен в способности Европы быстрее поставлять вакцины, и я думаю, что к концу лета у нас будет все, чтобы вакцинировать всех европейских граждан", - сказал Бретон на пресс-конференции в Риме.
"Ситуация с вакцинами обнадеживает. Это огромный вызов, но мы отреагировали на него очень быстро", - добавил он.
Вакцинация жителей в странах ЕС проводится только на добровольной основе.
Европейский регулятор пока одобрил три вакцины от коронавируса: препараты производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Ожидается, что 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать к одобрению вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson.
В ВОЗ в четверг заявили, что уровень инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе возрос после шести недель падения темпов распространения заболевания. В организации указали, что рост числа случаев заражения COVID-19 наблюдается на половине территорий европейского региона.
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