Саудовская Аравия вернет 1 млн б/с нефти на рынок «в свое время», в зависимости от ситуации

Саудовская Аравия вернёт на рынок 1 млн б/с нефти "в своё время", в зависимости от ситуации на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.