Саудовская Аравия вернет 1 млн б/с нефти на рынок «в свое время», в зависимости от ситуации

Саудовская Аравия вернёт на рынок 1 млн б/с нефти "в своё время", в зависимости от ситуации на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с крушением военного вертолета
В Азербайджане откроют Исследовательский центр ОЭС - президент Алиев
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В Буэнос-Айресе жизнь возвращается в нормальное русло после режима самоизоляции из-за COVID-19
В Бразилии вновь вводят ограничения, чтобы сдержать COVID-19
Вакцины от коронавируса появилась на черном рынке в сети - "Лаборатория Касперского"
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Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Переговоры по межафганскому урегулированию необходимо ускорить, считает спецпредставитель США
Тегеран согласился участвовать в прояснении вопросов с обнаружением незаявленных ядерных материалов - МАГАТЭ
В Париже раскритиковали планы Австрии и Дании сотрудничать с Израилем в получении вакцин от COVID-19
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Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
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Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
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Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
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