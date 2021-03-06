В Азербайджане зафиксирован небольшой спад случаев заражений COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 353 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 236,365 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 365 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 238.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 229,591 тыс. человек (+149 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс.536 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 436 тестов (накануне 9 779 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 645,206 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков