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Дальнее зарубежье 07.03.2021 22:44

Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины "Спутник V" 30-31 марта

Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия проходит экспертизу в России, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко в эфире телеканала ОНТ.

"26 февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия - 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину", - сказал Чередниченко.

Он уточнил, что планируется выпускать 500 тысяч доз ежемесячно.

По словам замминистра, сейчас самое главное - насытить отечественный рынок. При этом, отметил Чередниченко, если появится возможность для экспорта вакцины, то поставки будут осуществляться.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]