Использование вакцины AstraZeneca в Австрии частично приостановлено

Австрия до прояснения ситуации приостанавливает использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из партии, из которой была взята доза для прививки сиделки - она скончалась через два дня после укола, информирует в понедельник европейская пресса со ссылкой на представителей австрийских медицинских властей.

В Национальном управлении безопасности системы здравоохранения Австрии заявили, что эта мера принята ради предосторожности, хотя "свидетельств связи между вакциной и смертью женщины нет". Открыто расследование.

49-летняя сиделка скончалась через два дня после вакцинации вследствие серьезных проблем со свертываемостью крови. У еще одной женщины, которой была введена вакцина в той же клинике и из той же партии, появились симптомы легочной эмболии, но сейчас она идет на поправку.

Обеим женщинам прививка была сделана в больнице города Цветтль к западу от Вены.