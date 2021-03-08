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Здравоохранение 08.03.2021 21:50

Использование вакцины AstraZeneca в Австрии частично приостановлено

Австрия до прояснения ситуации приостанавливает использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из партии, из которой была взята доза для прививки сиделки - она скончалась через два дня после укола, информирует в понедельник европейская пресса со ссылкой на представителей австрийских медицинских властей.

В Национальном управлении безопасности системы здравоохранения Австрии заявили, что эта мера принята ради предосторожности, хотя "свидетельств связи между вакциной и смертью женщины нет". Открыто расследование.

49-летняя сиделка скончалась через два дня после вакцинации вследствие серьезных проблем со свертываемостью крови. У еще одной женщины, которой была введена вакцина в той же клинике и из той же партии, появились симптомы легочной эмболии, но сейчас она идет на поправку.

Обеим женщинам прививка была сделана в больнице города Цветтль к западу от Вены.

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Тэги: АВСТРИЯ, ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]