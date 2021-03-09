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Происшествия 09.03.2021 15:35

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели 3 человек в Гяндже от угарного газа

Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по факту смерти трех членов одной семьи от угарного газа, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В ходе осмотра квартиры на территории поселка Ени Гянджа города Гянджа было установлено, что Мамедова Лейла Юнис, 1987 года рождения, умерла от отравления угарным газом в своей квартире вместе с двумя детьми. Прокуратура города Гянджа возбудила уголовное дело по статье 314.3 УК (халатность, неосторожность, повлекшие смерть двух или более лиц). По делу назначены судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели и проведены другие необходимые процессуальные действия», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Генпрокуратуре, на месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия с целью определения причин преступления и установлению виновных.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ГЯНДЖА, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]