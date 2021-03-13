В Испании задержали самодельную подлодку наркоторговцев

Испанская полиция задержала самодельную подлодку, которая может перевозить до 2 тонн наркотиков.
Как сообщает "Би-би-си", 9-метровую субмарину в ангаре в Малаге. По версии правоохранительных органов, самодельная подлодка, сделанная из фанеры и стекловолокна, была построена для перевозки наркотиков, но пока в этих целях не использовалась.
Ее обнаружение стало результатом масштабной операции с участием представителей пяти других стран и Европола.
По данным полиции, в ходе рейдов по всей Испании задержаны 52 человека. Был обнаружен груз кокаина и гашиша, также была раскрыта нарколаборатория.
Как напоминает "Би-би-си", в 2019 на северо-западе Испании была перехвачена подлодка с 2 тоннами кокаина на борту. Тот груз, предположительно, прибыл из Колумбии. Полиция начала выяснять, преодолела ли подлодка все это расстояние с кокаином.
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