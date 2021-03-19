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Социум 19.03.2021 16:27

Ужесточения карантина в период праздника Новруз не будет – помощник президента

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов заявил, что в период праздника Новруз ужесточения карантина не будет, ограничения будут касаться только работы общественного транспорта.

«В связи с ростом числа заражений в стране, после долгих обсуждений только одно ограничение было добавлено и оно коснулось работы общественного транспорта в праздничные дни. Помимо этого других ожесточений режима не предусмотрено», - сказал Мовсумов в пятницу на брифинге.

Он добавил, что в настоящее время в больницах страны находятся 1500-1600 больных коронавирусом. «Это дает нам возможность не идти на ужесточение карантина», - добавил Мовсумов.

Как отмечалось ранее, Кабинет министров Азербайджана принял решение о продлении срока действия карантина по коронавирусу COVID-19 до 6 утра 1 июня.

Согласно постановлению, ограничения общественного транспорта на территории Азербайджана по выходным дням остаются в силе до 1 июня. При этом в период праздника Новруз - с 00.00 часов 20 марта до 06.00 часов 29 марта общественный транспорт не будет работать на всей территории страны.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАНТИН, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]