Ужесточения карантина в период праздника Новруз не будет – помощник президента

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов заявил, что в период праздника Новруз ужесточения карантина не будет, ограничения будут касаться только работы общественного транспорта.

«В связи с ростом числа заражений в стране, после долгих обсуждений только одно ограничение было добавлено и оно коснулось работы общественного транспорта в праздничные дни. Помимо этого других ожесточений режима не предусмотрено», - сказал Мовсумов в пятницу на брифинге.

Он добавил, что в настоящее время в больницах страны находятся 1500-1600 больных коронавирусом. «Это дает нам возможность не идти на ужесточение карантина», - добавил Мовсумов.

Как отмечалось ранее, Кабинет министров Азербайджана принял решение о продлении срока действия карантина по коронавирусу COVID-19 до 6 утра 1 июня.

Согласно постановлению, ограничения общественного транспорта на территории Азербайджана по выходным дням остаются в силе до 1 июня. При этом в период праздника Новруз - с 00.00 часов 20 марта до 06.00 часов 29 марта общественный транспорт не будет работать на всей территории страны.

Х.Насирзаде