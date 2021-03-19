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Социум 19.03.2021 16:53

В Азербайджане с 22 марта стартует вакцинация от COVID-19 для лиц в возрасте 40+

В Азербайджане в рамках стратегии борьбы против пандемии коронавируса COVID-19 с 22 марта 2021 года начинается этап вакцинации граждан в возрасте 40 лет и старше, заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

«В настоящее время в стране продолжается вакцинация лиц с возрастом от 50 лет. Со следующего понедельника - 22 марта - согласно стратегии, мы приступим к вакцинации лиц старше 40 лет. В процессе вакцинации мы обращаем внимание на территории, где больше всего заражений. Поэтому большее внимание оказывается Баку, Сумгайыту и Абшерону», - отметил Мовсумов в пятницу на брифинге.

Мовсумов добавил, что на сегодняшний день в стране сделано свыше 500 тыс. вакцин.

При этом он добавил, что до сих пор в Азербайджан осуществлена поставка 1,5 млн доз вакцин.

Как сообщалось ранее, вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

Азербайджан уже заключил договора на поставку почти 5 млн доз вакцин различных производителей.

А. Мамедов

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Тэги: ВАКЦИНАЦИЯ, ЭТАП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]