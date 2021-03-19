В Азербайджане с 22 марта стартует вакцинация от COVID-19 для лиц в возрасте 40+

В Азербайджане в рамках стратегии борьбы против пандемии коронавируса COVID-19 с 22 марта 2021 года начинается этап вакцинации граждан в возрасте 40 лет и старше, заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.
«В настоящее время в стране продолжается вакцинация лиц с возрастом от 50 лет. Со следующего понедельника - 22 марта - согласно стратегии, мы приступим к вакцинации лиц старше 40 лет. В процессе вакцинации мы обращаем внимание на территории, где больше всего заражений. Поэтому большее внимание оказывается Баку, Сумгайыту и Абшерону», - отметил Мовсумов в пятницу на брифинге.
Мовсумов добавил, что на сегодняшний день в стране сделано свыше 500 тыс. вакцин.
При этом он добавил, что до сих пор в Азербайджан осуществлена поставка 1,5 млн доз вакцин.
Как сообщалось ранее, вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.
Азербайджан уже заключил договора на поставку почти 5 млн доз вакцин различных производителей.
А. Мамедов
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