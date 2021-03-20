На космодроме Байконур состоялось заседание госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, на котором были рассмотрены результаты трехдневных испытаний на стартовом комплексе "Восток" ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту, сообщает в субботу "Роскосмос".

"Заслушав доклады руководителей работ, члены Госкомиссии приняли решение о готовности ракеты космического назначения к заправке компонентами топлива и пуске, который должен состояться 20 марта в 09:07:12 мск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с графиком работ в 06:30 совместный расчет организаций Госкорпорации "Роскосмос" приступил к заправке ракеты топливом. "Окончание данной операции, отстыковка заправочных шлангов от ракеты и эвакуация заправочных агрегатов с т.н. "нулевой" отметки ожидается предварительно в 07:35 мск", - говорится в сообщении.