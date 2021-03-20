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Наука и образование 20.03.2021 09:30

Роскосмос: Процесс подготовки к пуску ракеты "Союз-2.1а" идет в соответствии с графиком

На космодроме Байконур состоялось заседание госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, на котором были рассмотрены результаты трехдневных испытаний на стартовом комплексе "Восток" ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту, сообщает в субботу "Роскосмос".

"Заслушав доклады руководителей работ, члены Госкомиссии приняли решение о готовности ракеты космического назначения к заправке компонентами топлива и пуске, который должен состояться 20 марта в 09:07:12 мск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с графиком работ в 06:30 совместный расчет организаций Госкорпорации "Роскосмос" приступил к заправке ракеты топливом. "Окончание данной операции, отстыковка заправочных шлангов от ракеты и эвакуация заправочных агрегатов с т.н. "нулевой" отметки ожидается предварительно в 07:35 мск", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, ЗАПУСК, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]