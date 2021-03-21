Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель встревожен наличием расизма в Европе.

"Системный расизм в Европе пронизывает все слои общества и структуры и ставит под угрозу продвижение, защиту и реализацию прав человека для всех людей. ЕС сознает существующие проблемы и стремится их решать", - заявил он от имени ЕС по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, отмечаемого 21 марта.

Он подтвердил неизменную приверженность ЕС искоренению расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, включая ее современные формы.

"Пандемия COVID-19, - отмечается в заявлении, - выявила стойкость расизма и дискриминации в наших обществах и еще больше усугубила ранее существовавшие проблемы, иногда усиливая давление на меньшинства".

Боррель напомнил о данных доклада Еврокомиссии 2018 года "Быть черным в ЕС": 39% граждан африканского происхождения ощущали на себе расовую дискриминацию в предыдущие пять лет. Другие люди ежедневно сталкиваются с расизмом и ксенофобией в различных формах: от преступлений на почве ненависти до затруднений в доступе к услугам или даже социальной изоляции.

План действий ЕС по борьбе с расизмом на 2020-2025 годы предусматривает активизацию движения против расизма, признавая, что расизм проявляется не только в поведении отдельных лиц, но также может носить структурный характер. Это признание - первый шаг к конкретным действиям. В том же направлении работает принятая Еврокомиссией в октябре прошлого года стратегическая рамочная программа по вопросам равенства и интеграции народности рома (цыган).

В пятницу европейские институты организовали виртуальную встречу на высшем уровне по борьбе с расизмом, чтобы учредить в рамках ЕС "антирасистский союз".