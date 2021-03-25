Испытания в США показали эффективность AstraZeneca в 76% против COVID-19 с симптомами

Эффективность вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19, сопровождаемого симптомами, оказалась ниже на 3%, чем об этом заявили в компании в понедельник, и составила 76%, свидетельствует первичный анализ результатов третьей фазы испытаний компании в США.

"Эффективность вакцины в предотвращении COVID-19, сопровождаемого симптомами, была 76% (интервал доверия от 68% до 82%) 15 или более дней после двух прививок, интервал между которыми составлял четыре недели", - говорится в сообщении компании.

При этом анализ подтвердил стопроцентную эффективность вакцины AstraZeneca против тяжелых форм коронавируса.

"Предотвращение серьезной или критической болезни и госпитализации показало стопроцентную эффективность", - говорится в сообщении компании.

Испытания также показали, что препарат эффективно предотвращает заражение коронавирусом с симптомами среди людей старше 65 лет в 85% случаев.

Совет экспертов, занимающийся рассмотрением данных по вакцине AstraZeneca в США, ранее выразил обеспокоенность Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний при Минздраве США, указав, что AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности".