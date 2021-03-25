Сейшельские острова открылись для туристов

Власти Сейшельских островов в четверг открыли границы для иностранных туристов, в том числе российских, отменив карантин и требование вакцинных сертификатов.
Как заявлял ранее министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде, при новом режиме въезда для туристов сохраняется только требование о ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой. Его надо сделать в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.
Кроме того, туристы должны подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения Сейшел.
Подача заявления платная: стоимость пошлины 45 евро на взрослого, 5 евро на ребенка до 12 лет. На сайт надо загрузить паспортные данные, информацию о рейсе, месте проживания, результаты тестирования и медицинскую страховку. Срок рассмотрения заявления не превышает 6 часов.
Как отмечала ранее главный секретарь по туризму Сейшел Анн Лафортюн, туристы могут бронировать размещение в любом из 538 сертифицированных отелей, а также соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.
Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами еще в ноябре, но прямые рейсы "Аэрофлот" начнет выполнять на архипелаг только со 2 апреля. Рейсы будут выполняться из Москвы на остров Маэ по пятницам.
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