Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 25.03.2021 14:45

Сейшельские острова открылись для туристов

Власти Сейшельских островов в четверг открыли границы для иностранных туристов, в том числе российских, отменив карантин и требование вакцинных сертификатов.

Как заявлял ранее министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде, при новом режиме въезда для туристов сохраняется только требование о ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой. Его надо сделать в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

Кроме того, туристы должны подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения Сейшел.

Подача заявления платная: стоимость пошлины 45 евро на взрослого, 5 евро на ребенка до 12 лет. На сайт надо загрузить паспортные данные, информацию о рейсе, месте проживания, результаты тестирования и медицинскую страховку. Срок рассмотрения заявления не превышает 6 часов.

Как отмечала ранее главный секретарь по туризму Сейшел Анн Лафортюн, туристы могут бронировать размещение в любом из 538 сертифицированных отелей, а также соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами еще в ноябре, но прямые рейсы "Аэрофлот" начнет выполнять на архипелаг только со 2 апреля. Рейсы будут выполняться из Москвы на остров Маэ по пятницам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЕЙШЕЛЫ, РОССИЯ, ТУРИЗМ, ВЪЕЗД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]