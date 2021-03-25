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Социум 25.03.2021 16:56

Яндекс с апреля начнет возвращать часть сотрудников в офис

"Яндекс"с апреля начнет возвращать сотрудников в офисы, заявил управляющий директор группы Тигран Худавердян в программе "Диалог" в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, речь идет о сотрудниках, у которых появились антитела в результате вакцинации или заболевания COVID-19.

"У нас есть люди, которые начали работать в компании, но они еще ни разу никого вживую не видели. То есть, это просто существенная доля уже людей, которые новички, и они даже своего руководителя в телевизоре видят, и все. И этот потенциал, он исчерпывается", - пояснил он.

"Яндекс" перевел сотрудников на "удаленку" в марте 2020 года - в первую волну COVID-19. С этого момента компания, как и многие другие, несколько раз переносила сроки по возвращению в офисы в связи с изменением ситуации с коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЯНДЕКС, ОФИС, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]