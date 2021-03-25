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Туризм 25.03.2021 23:59

Таиланд с 1 апреля сокращает карантин для приезжающих до 10 дней

Иностранные туристы, приезжающие в Таиланд, с 1 апреля 2021 года будут проходить карантин 10 дней, в это время они смогут покидать номера, сообщает газета Bangkok Post.

"Согласно распоряжению центра управления ситуацией с коронавирусом (CCSA), с 1 апреля карантин для всех приезжающих в королевство с ПЦР-тестом сокращен до 10 дней. За это время их дважды протестируют на COVID-19: первый раз в период с третьего по пятый день, второй - на девятый или десятый день", - пишет издание.

Как отмечает газета, исключение составляют граждане из стран, в которых обнаружены мутации COVID-19, например, ЮАР или Бразилия. Приезжающим оттуда придется проходить двухнедельный карантин.

Кроме того, правительство Таиланда упростило правила нахождения на карантине, разрешив путешественникам покидать свои номера для посещения фитнес-клубов или бассейнов, занятий спортом на свежем воздухе. Также можно самостоятельно приобретать продукты в разрешенных магазинах и ресторанах на территории отелей.

Отмечается, что международным туристам разрешено провести карантин в гостиницах, расположенных в пяти провинциях - Паттайя, Чиангмай в предгорьях Гималаев, Краби, Пхукет, Самуи, Тау, Пханган.

Ранее Минздрав Таиланда сообщал, что карантин для вакцинированных туристов составит 7 дней. Сертификат должен быть получен не менее чем за 14 дней и не более чем за 3 месяца до прибытия в Таиланд.

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Тэги: ТАИЛАНД, ТУРИЗМ, КАРАНТИН, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]