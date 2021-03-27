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Туризм 27.03.2021 13:10

Доминикана с 1 апреля изменит правила въезда иностранцев

Доминикана с 1 апреля введет единую электронную анкету и QR-код для иностранных туристов, сообщает министерство туризма Доминиканской Республики.

С целью облегчить переход от бумажного носителя к цифровому до 31 марта будут приниматься оба формата, с 1 апреля станет обязательной цифровая анкета.

"С момента введения электронной анкеты в ноябре 2020 года нам удалось детально проанализировать платформу и усовершенствовать ее на основании отзывов пассажиров. Мы провели более 500 тестов и обновлений, чтобы гарантировать бесперебойную работу платформы с 1 апреля, когда ее использование станет обязательным для всех", - сказал глава министерства Давид Кольядо, которого цитирует пресс-служба.

Прямое авиасообщение между Россией и Доминиканой пока не открыто, хоте в ноябре эксперты говорили о возможном возобновлении прямых рейсов.

Форма электронной анкеты доступна по ссылке https://eticket.migracion.gob.do/ на русском, английском, испанском, французском, итальянском, португальском и немецком языках.

От туристов требуется предоставить номер паспорта, адрес в стране проживания и места назначения в Доминикане, данные для таможенной службы и декларация (аффидевит) о состоянии здоровья.

После заполнения система сгенерирует QR-код, который необходимо сохранить и предъявить в аэропорту прибытия. Пассажиру предстоит заполнить две формы - для въезда в страну и выезда из нее - и получить два QR-кода. При въезде предъявляется лишь QR-код на прибытие, который можно распечатать либо хранить в виде скриншота. QR-код на выезд предъявлять не нужно, он лишь подтверждает то, что данные были введены верно.

Форма должна быть заполнена до прохождения миграционного контроля. Рекомендуется сделать это в течение 72 часов до вылета. В крайнем случае, в доминиканских аэропортах доступен бесплатный доступ в Интернет для заполнения формы с любого электронного устройства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ДОМИНИКАНА, ТУРИЗМ, ПРАВИЛА, АНКЕТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]