Рахмон пригласил Алиева посетить с визитом Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить с визитом Душанбе.

Данное предложение Рахмон озвучил в понедельник, принимая министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи Рахмон пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом. Он также высоко оценил помощь Азербайджана Таджикистану в борьбе с COVID-19, отметив, что в период пандемии в Азербайджан создал особые условия для транзита таджикских товаров, и поблагодарил азербайджанскую сторону в связи с этим», - говорится в информации.

На встрече также обсуждались вопросы развития двусторонних азербайджано-таджикских отношений.

Х.Насирзаде