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Внешняя политика 29.03.2021 17:35

Рахмон пригласил Алиева посетить с визитом Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить с визитом Душанбе.

Данное предложение Рахмон озвучил в понедельник, принимая министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи Рахмон пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом. Он также высоко оценил помощь Азербайджана Таджикистану в борьбе с COVID-19, отметив, что в период пандемии в Азербайджан создал особые условия для транзита таджикских товаров, и поблагодарил азербайджанскую сторону в связи с этим», - говорится в информации.

На встрече также обсуждались вопросы развития двусторонних азербайджано-таджикских отношений.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ТАДЖИКИСТАН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]