Рахмон пригласил Алиева посетить с визитом Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить с визитом Душанбе.
Данное предложение Рахмон озвучил в понедельник, принимая министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«В ходе встречи Рахмон пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Таджикистан с официальным визитом. Он также высоко оценил помощь Азербайджана Таджикистану в борьбе с COVID-19, отметив, что в период пандемии в Азербайджан создал особые условия для транзита таджикских товаров, и поблагодарил азербайджанскую сторону в связи с этим», - говорится в информации.
На встрече также обсуждались вопросы развития двусторонних азербайджано-таджикских отношений.
Х.Насирзаде
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