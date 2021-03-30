Болгария сохранит стоимость визы для граждан Азербайджана на уровне 35 евро

Стоимость сбора за визу для граждан Азербайджана, планируешь въехать в Болгарию, сохранится на уровне 35 евро.
По данным болгарских СМИ, предлагается увеличить сбор за визу с 60 до 80 евро, но отменяется сбор для детей до 12 лет.
«Однако, увеличение размера сбора не коснется граждан Азербайджана, Турции, России, Армении и Беларуси, для которых стоимость визы останется 35 евро, но и дети граждан этих стран в возрасте до 12 лет освобождаются от визового сбора», - отмечают СМИ.
Кроме этого, Болгария начнет выдавать многократные туристические визы. В настоящий момент всем туристам выдавались лишь однократные визы, лишая их возможности посещать страну несколько раз в сезон и вынуждая каждый раз оформлять новую визу.
Изменится и расчет времени нахождения по визе в стране – будет в днях, а не в месяцах.
Так, МИД Болгарии предлагает выдавать мультивизы для туристов сроком на 5 лет при исполнении нескольких условий: наличие международного паспорта, выданного в рамках последних 10 лет и сроком действия не менее трех месяцев до окончания визы, как и при наличии достаточной суммы для нахождения на территории Болгарии и возврата из страны.
Решение о выдаче многократной туристической визы будет приниматься в течение 15 дней после подачи документов.
Р.Ахмедов
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 78 фамилиями
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы экономического сотрудничества
Иранские компании заинтересованы в разминировании территорий в Карабахе – глава МИД
Транснефть в 2021г планирует увеличить капвложения на 17%, выручку - на 2,7%
Buta Airways получила право осуществлять авиарейсы из Тбилиси в летний сезон-2021
Азербайджан забраковал для употребления партию корицы из Ирана
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
На Тайвань впервые при Байдене прибыл официальный представитель Вашингтона
Казахстан ожидает в апреле получить из России 2,5 млн доз вакцины от COVID-19
Кабул призывает талибов к перемирию под международным контролем
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам