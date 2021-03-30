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Туризм 30.03.2021 18:38

Болгария сохранит стоимость визы для граждан Азербайджана на уровне 35 евро

Стоимость сбора за визу для граждан Азербайджана, планируешь въехать в Болгарию, сохранится на уровне 35 евро.

По данным болгарских СМИ, предлагается увеличить сбор за визу с 60 до 80 евро, но отменяется сбор для детей до 12 лет.

«Однако, увеличение размера сбора не коснется граждан Азербайджана, Турции, России, Армении и Беларуси, для которых стоимость визы останется 35 евро, но и дети граждан этих стран в возрасте до 12 лет освобождаются от визового сбора», - отмечают СМИ.

Кроме этого, Болгария начнет выдавать многократные туристические визы. В настоящий момент всем туристам выдавались лишь однократные визы, лишая их возможности посещать страну несколько раз в сезон и вынуждая каждый раз оформлять новую визу.

Изменится и расчет времени нахождения по визе в стране – будет в днях, а не в месяцах.

Так, МИД Болгарии предлагает выдавать мультивизы для туристов сроком на 5 лет при исполнении нескольких условий: наличие международного паспорта, выданного в рамках последних 10 лет и сроком действия не менее трех месяцев до окончания визы, как и при наличии достаточной суммы для нахождения на территории Болгарии и возврата из страны.

Решение о выдаче многократной туристической визы будет приниматься в течение 15 дней после подачи документов.

Р.Ахмедов

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ВИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]