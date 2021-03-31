Еврокомиссия намерена по суду обязать Польшу соблюдать независимость судебной власти

Еврокомиссия (ЕК) приняла в среду решение подать иск в отношении Польши в Суд ЕС по поводу польского закона о судебной системе от 20 декабря 2019 года, который вступил в силу 14 февраля 2020 года, объявил на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Комиссия также решила обратиться в суд с просьбой о принятии решения об обеспечительных мерах до вынесения окончательного решения по делу. Комиссия считает, что польский закон о судебной системе подрывает независимость польских судей и несовместим с принципами ЕС о верховенстве права", - говорится в коммюнике, опубликованном ЕК.

В документе сообщается, что принятый в Польше закон, кроме того, "запрещает польским судам, в том числе с помощью дисциплинарного производства, напрямую применять определенные положения закона ЕС, защищающие судебную независимость".

ЕК также считает, что Польша нарушает законодательство ЕС, позволяя Дисциплинарной палате Верховного суда, независимость которой не гарантируется, принимать решения, имеющие прямое влияние на судей и на то, как они выполняют свои функции. Эти вопросы включают случаи отмены иммунитета судей с целью возбуждения против них уголовного дела или задержания, а также последующее временное отстранение от должности и сокращение их заработной платы.

В ЕК полагают, что сама перспектива для судей предстать перед судом в органе, независимость которого не гарантируется, создает "сдерживающий эффект" для судей и может повлиять на их собственную независимость.

"Комиссия считает, что это серьезно подрывает независимость судебной системы и обязательство обеспечивать эффективную правовую защиту, а значит, и правовой порядок ЕС в целом", - заявляют в Брюсселе.

Помимо передачи дела в суд, ЕК просит назначить временные меры, "чтобы предотвратить усугубление серьезного и непоправимого ущерба, нанесенного независимости судебной системы и правопорядку ЕС".

В своем запросе о временных мерах ЕК просит суд, в частности, приостановить действие положений, наделяющих Дисциплинарную палату Верховного суда полномочиями принимать решения по ходатайствам об отмене судебного иммунитета, а также по вопросам занятости, социального обеспечения и отставки судей Верховного суда; приостановить действие положений, запрещающих польским судьям напрямую применять определенные положения законодательства ЕС, защищающего независимость судебной системы.