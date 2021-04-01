Азербайджан рассчитывает на сотрудничество с ВБ в восстановлении Карабаха - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что страна рассчитывает на сотрудничество с Всемирным банком в восстановлении освобожденных территорий в Карабахе.

«На освобожденных территориях открываются новые возможности. Есть большая потребность в развитии инфраструктуры. Без инфраструктурных проектов вернуть вынужденных переселенцев и беженцев будет невозможно. Поэтому в этих вопросах мы рассчитываем на сотрудничество с Всемирным банком», - сказал Алиев в четверг, принимая регионального директора ВБ Себастьяна Молинеуса.

Глава государства также высказался за продолжение сотрудничества с ВБ в сфере проведения реформ. «Мы очень гордимся тем, что улучшили свои позиции в программе Doing Business. Мы занимаем 28-е место среди 191 страны. Для нас это действительно важное достижение. Но, конечно, мы продолжим реформы, и я уверен, что мы обсудим это на нашей встрече», - сказал Алиев.

Алиев отметил, что ВБ выделил около $4 млрд на финансирование 47 проектов в Азербайджане, реализация части из которых в настоящее время продолжается.

А.Мамедов