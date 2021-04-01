Министр Саудовской Аравии о подоплеке увеличения добычи: Аналитики ОПЕК осторожнее других

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман прокомментировал принятие решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в мае-июле на фоне понижения оценки роста спроса на нефть в 2021 году с 5,9 млн б/с до 5,6 млн б/с.
"Это 300 тыс. б/с, не 3 млн б/с", - заметил он.
Министр сказал также, что аналитики ОПЕК очень профессиональные, но гораздо осторожнее других.
Накануне на техническом и министерском комитетах ОПЕК+ было принято решение понизить оценку роста спроса на нефть в 2021 году, что указывало на то, что страны ОПЕК+ могут принять решение о сохранении добычи в мае. Однако неожиданно по предложению Саудовской Аравии, поддержанному Россией, страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу на 350 тыс. б/с в мае, на 350 тыс. б/с в июне и еще на 441 тыс. б/с - в июле.
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