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Внешняя политика 03.04.2021 22:58

Байрамов поздравил с назначением нового посла Турции в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Джахита Бахджи с назначением на пост посла Турции в Азербайджане.

Байрамов в своем аккаунте в твиттер пожелал Бахджи успехов на новом посту.

Глава МИД также отметил, что назначение Бахджи на должность посла в Азербайджане «будет служить дальнейшему укреплению двусторонних связей».

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган подписал указ об отзыве Эркана Озарала с должности посла Турции в Азербайджане и назначении на этот пост Джахита Бахджи.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАЙРАМОВ, ТУРЦИЯ, ПОСОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]