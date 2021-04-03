Байрамов поздравил с назначением нового посла Турции в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Джахита Бахджи с назначением на пост посла Турции в Азербайджане.
Байрамов в своем аккаунте в твиттер пожелал Бахджи успехов на новом посту.
Глава МИД также отметил, что назначение Бахджи на должность посла в Азербайджане «будет служить дальнейшему укреплению двусторонних связей».
Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган подписал указ об отзыве Эркана Озарала с должности посла Турции в Азербайджане и назначении на этот пост Джахита Бахджи.
Б.Рустамбеков
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