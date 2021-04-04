Более 10 человек погибли, почти 20 ранены в результате ДТП на востоке Китая

В восточной китайской провинции Цзянсу в воскресенье утром в результате ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса погибли не менее 11 человек, еще 19 человек получили ранения, сообщила местная полиция.
На скоростном шоссе по неустановленной пока причине грузовой автомобиль, пробив разделительное заграждение, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. От столкновения перевернулся автобус и пытавшиеся избежать столкновения следовавшие за ним два грузовика.
Начато расследование причин и обстоятельств аварии.
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