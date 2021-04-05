Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9997 RUR   0.0223 GBR   2.3514 TRY   0.2073

Цена на нефть

02.04 $/bbl   WTI 61.45 - Brent 64.86 -

Погода в Баку

  ночь день

Экология 05.04.2021 17:31

Greenpeace упрекает ЕЦБ за поддержку его политикой главных загрязнителей окружающей среды

Защитники окружающей среды выступили с критикой Европейского центрального банка (ЕЦБ) в связи с тем, что прошлогоднее смягчение им требований к обеспечению по кредитам оказалось наиболее благоприятным для главных загрязнителей окружающей среды - авиакомпаний и автопроизводителей.

Почти год назад, на пике кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ЕЦБ объявил, что будет принимать от банков в качестве обеспечения по кредитам облигации так называемых "падших ангелов" - компаний, потерявших рейтинг инвестиционного уровня после старта пандемии коронавируса.

В Greenpeace считают, что в результате временного смягчения требований выиграли, главным образом, компании с наибольшими выбросами CO2, в том числе Lufthansa, International Airlines Group (IAG), Renault, а также нефтесервисная группа Technip.

"Тот факт, что эти компании являются особо углеродоемкими, не удивляет, - модели их бизнеса именно такие, какие оказываются под давлением в результате движения экономики к нулевым выбросам", - говорится в заявлении Greenpeace, оказавшегося в распоряжении газеты Financial Times.

"Задачей ЕЦБ должна быть не слепая поддержка этих компаний, а поиск путей для как можно более быстрой корректировки климатического дисбаланса в инструментах денежно-кредитной политики", - считают в Greenpeace.

ЕЦБ не стал комментировать заявление Greenpeace, однако представители регулятора отметили, что на долю корпоративных облигаций приходится лишь 3% активов, являющихся обеспечением по выдаваемым им кредитам, и соответственно, эффект временного изменения требований был довольно низким.

Ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард пообещала обратить особое внимание на проблему изменения климата в рамках стратегического пересмотра политики ЕЦБ, который планируется завершить в сентябре 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЦБ, GREENPEACE, ПРЕТЕНЗИИ


Похожие новости


Число фальшивых евро в еврозоне остается низким, чаще всего подделывают банкноты 20 и 50 евро

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]