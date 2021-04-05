Greenpeace упрекает ЕЦБ за поддержку его политикой главных загрязнителей окружающей среды

Защитники окружающей среды выступили с критикой Европейского центрального банка (ЕЦБ) в связи с тем, что прошлогоднее смягчение им требований к обеспечению по кредитам оказалось наиболее благоприятным для главных загрязнителей окружающей среды - авиакомпаний и автопроизводителей.
Почти год назад, на пике кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ЕЦБ объявил, что будет принимать от банков в качестве обеспечения по кредитам облигации так называемых "падших ангелов" - компаний, потерявших рейтинг инвестиционного уровня после старта пандемии коронавируса.
В Greenpeace считают, что в результате временного смягчения требований выиграли, главным образом, компании с наибольшими выбросами CO2, в том числе Lufthansa, International Airlines Group (IAG), Renault, а также нефтесервисная группа Technip.
"Тот факт, что эти компании являются особо углеродоемкими, не удивляет, - модели их бизнеса именно такие, какие оказываются под давлением в результате движения экономики к нулевым выбросам", - говорится в заявлении Greenpeace, оказавшегося в распоряжении газеты Financial Times.
"Задачей ЕЦБ должна быть не слепая поддержка этих компаний, а поиск путей для как можно более быстрой корректировки климатического дисбаланса в инструментах денежно-кредитной политики", - считают в Greenpeace.
ЕЦБ не стал комментировать заявление Greenpeace, однако представители регулятора отметили, что на долю корпоративных облигаций приходится лишь 3% активов, являющихся обеспечением по выдаваемым им кредитам, и соответственно, эффект временного изменения требований был довольно низким.
Ранее председатель ЕЦБ Кристин Лагард пообещала обратить особое внимание на проблему изменения климата в рамках стратегического пересмотра политики ЕЦБ, который планируется завершить в сентябре 2021 года.
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