Судно под флагом Ирана подверглось обстрелу неподалеку от побережья Йемена

Судно "Савиз" под иранским флагом подверглось во вторник ракетному обстрелу в Красном море, сообщает иранское агентство Мехр.
По первоначальным данным, инцидент произошел близ побережья Йемена.
Никакой другой более конкретной информации о происшествии пока не поступало.
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