Судно под флагом Ирана подверглось обстрелу неподалеку от побережья Йемена

Судно "Савиз" под иранским флагом подверглось во вторник ракетному обстрелу в Красном море, сообщает иранское агентство Мехр.

По первоначальным данным, инцидент произошел близ побережья Йемена.

Никакой другой более конкретной информации о происшествии пока не поступало.