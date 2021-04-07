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Транспорт и связь 07.04.2021 18:12

Армянская "дочка" РЖД в I квартале снизила перевозку грузов на 5%

Компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100%-ная "дочка" ОАО "Российские железные дороги"), концессионер ж/д сети Армении, в январе-марте 2021 года перевезла 675,9 тыс. тонн грузов, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как говорится в сообщении ЮКЖД, выручка компании от основных видов операционной деятельности - грузовые перевозки и станционные сборы - сократилась на 9,7%.

Объем экспорта грузов в отчетный период уменьшился на 8%, импорта - на 33,4%.

ЮКЖД также сообщает, что в первом квартале в местном сообщении перевезено 77,8 тыс. пассажиров, что на 10% больше, чем годом ранее. В международном сообщении в текущем году пассажирские перевозки не осуществлялись.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЖЕЛДОРОГА, ПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]