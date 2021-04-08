В Азербайджане зафиксировано 2717 случаев COVID-19, 31 человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2717 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 279,181 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2595 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончался 31 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 811.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 245,881 тыс. человек (+1341 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 29 тыс. 489 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 581 тестов на коронавирус (накануне 14 593 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 977,593 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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