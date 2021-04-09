Восемь стран подтвердили проведение у себя матчей чемпионата Европы 2020 года со зрителями - УЕФА

Подтверждено проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года со зрителей в восьми городах, остальные вынесут свои решения до 19 апреля, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"В настоящее время восемь принимающих стран подтвердили вместимость своих стадионов, основываясь на своих прогнозах по ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Заполняемость стадионов, в зависимости от города, составит от 25 до 100 процентов.
Санкт-Петербург, как и анонсировалось подтвердил 50-процентную заполняемость арены. Будапешт готов к полной заполняемости стадиона зрителями, при условии ношения ими масок и перчаток.
В свою очередь, Баку подтвердил заполняемость своей арены на 50%, а болельщики должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.
Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго подтвердили заполняемость в 25-33%, при этом первые три из них города сохраняют возможность потенциально увеличить этот показатель в конце апреля, в зависимости от развития их программ массового тестирования.
Лондон готов к минимальной вместимости в 25% для трех групповых матчей и матча 1/8 финала и надеется увеличить ее к полуфиналам и финалам в начале июня.
Мюнхен, Рим, Бильбао, Дублин до 19 апреля должны предоставить дополнительную информацию о своих планах. В этот день будут приняты окончательные решения относительно проведения матчей на этих четырех объектах.
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