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Спорт 09.04.2021 22:36

Восемь стран подтвердили проведение у себя матчей чемпионата Европы 2020 года со зрителями - УЕФА

Подтверждено проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года со зрителей в восьми городах, остальные вынесут свои решения до 19 апреля, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"В настоящее время восемь принимающих стран подтвердили вместимость своих стадионов, основываясь на своих прогнозах по ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Заполняемость стадионов, в зависимости от города, составит от 25 до 100 процентов.

Санкт-Петербург, как и анонсировалось подтвердил 50-процентную заполняемость арены. Будапешт готов к полной заполняемости стадиона зрителями, при условии ношения ими масок и перчаток.

В свою очередь, Баку подтвердил заполняемость своей арены на 50%, а болельщики должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго подтвердили заполняемость в 25-33%, при этом первые три из них города сохраняют возможность потенциально увеличить этот показатель в конце апреля, в зависимости от развития их программ массового тестирования.

Лондон готов к минимальной вместимости в 25% для трех групповых матчей и матча 1/8 финала и надеется увеличить ее к полуфиналам и финалам в начале июня.

Мюнхен, Рим, Бильбао, Дублин до 19 апреля должны предоставить дополнительную информацию о своих планах. В этот день будут приняты окончательные решения относительно проведения матчей на этих четырех объектах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, БОЛЕЛЬЩИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]