В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, 33 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2192 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 283,579 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 206 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 33 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 879.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 249,013 тыс. человек (+1554 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 687 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 912 тестов на коронавирус (накануне 12 692 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 5,197 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова