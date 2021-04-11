Число заражений COVID-19 в мире превысило 135 млн, число жертв - 2,9 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 135 млн 356 тыс. 256, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 927 тыс. 806, выздоровели около 108 млн человек.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 млн 150 тыс. 847 инфицированных COVID-19, зафиксировано 561 тыс. 782 летальных исхода, излечились более 24 млн человек.
На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 445 тыс. 6 заболевших, из них умерли 351 тыс. 334 человека, вылечились более 11 млн.
Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 13 млн 358 тыс. 805, число скончавшихся - 169 тыс. 275, поправились более 12 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 377,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 731 человек, Бразилии - 1 тыс. 644, Индии - 122.
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