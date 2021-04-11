В Туркестане (адмцентр Туркестанской области, на юге Казахстана) открылся крупнейший в Центральной Азии многофункциональный туристический комплекс "Керуен-сарай", сообщила пресс-служба премьер-министра.

По данным пресс-службы, инвестиционный проект реализован компанией Turkistan Tourism City, строительство комплекса началось в декабре 2019 года.

"Объект расположен на площади 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника "Азрет-Султан" напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави. Здесь создано свыше 4 тыс. постоянных рабочих мест. Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, "летучий театр", амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр", — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что все сооружения связаны водным каналом, на котором будет проводиться театрализованное шоу на воде "Парад лодок".

В пресс-службе подчеркнули, что "Керуен-сарай" не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион.