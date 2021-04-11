В Туркестане (адмцентр Туркестанской области, на юге Казахстана) открылся крупнейший в Центральной Азии многофункциональный туристический комплекс "Керуен-сарай", сообщила пресс-служба премьер-министра.
По данным пресс-службы, инвестиционный проект реализован компанией Turkistan Tourism City, строительство комплекса началось в декабре 2019 года.
"Объект расположен на площади 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника "Азрет-Султан" напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави. Здесь создано свыше 4 тыс. постоянных рабочих мест. Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, "летучий театр", амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр", — говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что все сооружения связаны водным каналом, на котором будет проводиться театрализованное шоу на воде "Парад лодок".
В пресс-службе подчеркнули, что "Керуен-сарай" не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион.
Президент Алиев вручил орден "Дружбы" послу Турции в Азербайджане
Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве и премьер-министру Великобритании
Капвложения SOCAR до 2024г составят $5,3 млрд – Fitch
Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+, прогноз - «негативный»
Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Хуситы нанесли удары по аэропорту и авиабазе в Саудовской Аравии
Песков: заявления США о скоплении российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел
Песков: РФ будет настаивать на выполнении хотя бы части минских договоренностей перед встречей лидеров "нормандской четверки"
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам