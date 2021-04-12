На Украину за сутки прибыли еще два военно-транспортных самолета ВВС США

По меньшей мере два военно-транспортных самолета ВВС США C-130J Hercules прибыли в Киев за последние сутки, следует из данных западных авианаблюдателей, отследивших их маршрут по сигналам бортовых транспондеров.
Самолеты совершили полеты в украинскую столицу из немецкого города Штутгарта, где находится военная база США, и столицы Латвии Риги.
Со 2 по 6 апреля на Украину прибыли не менее трех военно-транспортных самолетов ВВС США.
В Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии совершили полеты C-130J Hercules и C-17 Globemaster III. Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове.
Кроме того, был также зафиксирован полет в Киев британского транспортного самолета Bae 146-200 из польского города Познань, где находится штаб 5-го корпуса Армии США.
2 апреля состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого Байден заявил, что Соединенные Штаты не оставят Украину без поддержки.
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