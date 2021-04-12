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Здравоохранение 12.04.2021 20:50

Компания Johnson & Johnson отправила первые партии вакцины против COVID-19 в Европу

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson отправила первые партии своей вакцины против коронавируса COVID-19 в страны ЕC, Норвегию и Исландию, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

"Первые дозы отправляются из хранилищ в государства-члены сегодня", - заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Американская компания, как ожидается, поставит в ЕС 55 млн доз к концу июня и еще 120 млн доз в третьем квартале.

Также представитель Johnson & Johnson ранее подтвердил, что компания действительно в понедельник начала поставки вакцины в Европу. Всего в 2021 году компания планирует поставить в ЕС, Норвегию и Исландию порядка 200 млн доз препарата. Его особенность заключается в том, что пациенту требуется только одна доза для формирования иммунитета.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, JOHNSON&JOHNSON, ВАКЦИНА, ДОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]