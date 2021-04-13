Россияне не хотят досрочно возвращаться домой с отдыха в Турции - туроператор

Российские туристы, отдыхающие в Турции, не стремятся досрочно возвращаться домой после заявления оперштаба о запрете авиасообщения с 15 апреля, сообщил во вторник генеральный директор туроператора TEZ TOUR Владимир Каганер.
"Это не эвакуация, все туристы, которые находятся в Турции, отдыхают свой срок до конца. Те, кто захочет вернуться досрочно, могут это сделать при наличии свободных мест. Пока у нас не наблюдается ажиотажного спроса на досрочное возвращение. Все должны вернуться на родину в плановом порядке", - сказал он на онлайн пресс-конференции.
По словам президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, в Турции сейчас находятся 30 тыс. российских туристов.
"Тем, кто сейчас находится в Турции, необходимо связаться со своими агентствами, где был куплен тур. Тем, кто приехал самостоятельно, нужно связываться с авиакомпанией, где был куплен авиабилет. Все структуры, которые в этом процессе будут участвовать, окажут максимальное содействие в возвращении туристов. Так же, как это было в марте 2020 года, когда в течение 3-4 недель были возвращены все организованные туристы", - подчеркнул он.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки.
Алиев и Лукашенко провели неофициальную встречу в Баку
Ереван не готов к нормализации отношений с Баку – МИД Азербайджана
Инфляция в США в марте ускорилась до 2,6% - максимума за 2,5 года
Россельхознадзор с 14 апреля разрешает ввоз томатов из 3 областей Узбекистана
Рост продаж ПК в мире в I квартале был максимальным за 20 лет - Gartner
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
В Швеции сомневаются, использовать ли вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
В Нидерландах считают, что польза от вакцины Johnson & Johnson важнее рисков
Готовность США работать над саммитом Путина с Байденом не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ - Белый дом
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает создавать карьерные возможности для студентов
AZPROMO стал официальным партнером Brand Award Azerbaijan
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам