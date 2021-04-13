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Туризм 13.04.2021 21:03

Россияне не хотят досрочно возвращаться домой с отдыха в Турции - туроператор

Российские туристы, отдыхающие в Турции, не стремятся досрочно возвращаться домой после заявления оперштаба о запрете авиасообщения с 15 апреля, сообщил во вторник генеральный директор туроператора TEZ TOUR Владимир Каганер.

"Это не эвакуация, все туристы, которые находятся в Турции, отдыхают свой срок до конца. Те, кто захочет вернуться досрочно, могут это сделать при наличии свободных мест. Пока у нас не наблюдается ажиотажного спроса на досрочное возвращение. Все должны вернуться на родину в плановом порядке", - сказал он на онлайн пресс-конференции.

По словам президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, в Турции сейчас находятся 30 тыс. российских туристов.

"Тем, кто сейчас находится в Турции, необходимо связаться со своими агентствами, где был куплен тур. Тем, кто приехал самостоятельно, нужно связываться с авиакомпанией, где был куплен авиабилет. Все структуры, которые в этом процессе будут участвовать, окажут максимальное содействие в возвращении туристов. Так же, как это было в марте 2020 года, когда в течение 3-4 недель были возвращены все организованные туристы", - подчеркнул он.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]