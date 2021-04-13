Число авиарейсов из Украины в Азербайджан может увеличиться - Криклий

Азербайджан готов снять ограничения по количеству авиарейсов из Украины, говорится в сообщении украинского министерства инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в рамках официального визита провел в Баку переговоры с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиев и обсудил перспективы сотрудничества между двумя странами по различным инфраструктурными направлениям, - говорится в сообщении ведомства, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

Криклий отметил заинтересованность украинской стороны в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в транспортной сфере.

«Сегодня именно транспортные услуги продолжают занимать одну из ключевых позиций в развитии торгово-экономических связей между Украиной и Азербайджаном. Поэтому, создание комфортных условий для двусторонних и транзитных перевозок является нашей главной общей целью в этом ключе. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества и эффективного диалога», - подчеркнул Криклий на встрече.

Министры также обсудили перспективы сотрудничества по основным железнодорожным маршрутам транспортировки грузов в направлении Европа-Азия, и в рамках реализации инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» по направлению Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Украина-страны Европы с использованием морских портов Черного и Каспийского моря.

«Министры также обсудили перспективы сотрудничества в области авиации и автоперевозок. Азербайджанская сторона сообщила о готовности снять ограничения по количеству авиарейсов и положительно рассмотреть запрос Госавиаслужбы Украины. Вместе с тем, ограничения по количеству авиаперевозчиков азербайджанская сторона будет готова снять до лета 2022 года», - отмечает министерство.

По информации ведомства, Азербайджан также готов в будущем обсуждать с Украиной вопрос автолиберализации. «На данный момент стороны договорились повысить действующую квоту разрешений во время ближайшего заседания Смешанной комиссии в мае 2021 года», - говорится в сообщении.

В ходе встречи Криклий также подчеркнул роль азербайджанских инвесторов в реализации перспективных инфраструктурных проектов в Украине и подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в этом направлении.

«Сейчас существует большой потенциал сотрудничества в реализации перспективных транспортных и инфраструктурных проектов, что только усилит наших торгово-экономические отношения. Мы очень заинтересованы и приглашаем азербайджанские компании к участию в реализации масштабных проектов в Украине. Надеюсь, что этот интерес будет взаимным », - отметил он.

Н.Аббасова