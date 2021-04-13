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Дальнее зарубежье 13.04.2021 15:00

США передумали сокращать контингент в ФРГ, он будет увеличен - глава Минобороны Германии

США не будут сокращать военное присутствие в ФРГ а, напротив, увеличат его на 500 человек, сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Конечно, это прекрасная новость, что США дистанцировались от планов вывода войск из Германии, как об этом в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил президент Байден, но и наоборот - эти силы будут дополнительно увеличены на 500 человек. Это очень сильный знак сотрудничества, я благодарю за него", - сказала Крамп-Карренбауэр журналистам в Берлине во вторник.

Со своей стороны, Остин заявил, что увеличение сил США в ФРГ - это "знак поддержки НАТО".

"Позвольте вас заверить, что это знак для НАТО, что мы поддерживаем его и ценим отношения с партнерами здесь, в Германии", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, КОНТИНГЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]