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Макроэкономика 14.04.2021 01:32

Инфляция в США в марте ускорилась до 2,6% - максимума за 2,5 года

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в феврале и достигла максимальных темпов более чем за 2,5 года - с августа 2018 года.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в марте увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с 2012 года. Эксперты ожидали повышения на 0,5%. В феврале показатель вырос на 0,4%.

Подъем индикатора в помесячном выражении продолжается уже четыре месяца подряд. Предполагается, что существенные темпы роста цен сохранятся в ближайшие месяцы на фоне роста спроса со стороны потребителей после ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Кроме того, в минувшем месяце американцы получили денежные средства в рамках госпакета стимулирующих мер общим объемом $1,9 трлн.

Повышение цен было обусловлено в основном значительным подорожанием энергоносителей (+13,2% в годовом выражении), в том числе бензина (+22,5%). Кроме того, стоимость подержанных автомобилей поднялась на 9,4% и новых - на 1,5%, продуктов питания - на 3,5%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 1,6% в годовом выражении. Прогноз экспертов предполагал увеличение соответственно на 0,2% и 1,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]