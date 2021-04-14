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Здравоохранение 14.04.2021 11:53

Британские ученые изучают возможность использования комбинации вакцин от COVID-19 с применением препаратов Moderna и Novavax

Великобритания расширила исследования, направленные на определение возможности комбинировать вакцинацию различными препаратами от COVID-19 за счет включения в эксперименты препаратов Moderna и Novavax, сообщил профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп.

Он отметил что идея "состоит в том, чтобы исследовать, можно ли использовать несколько доступных вакцин COVID-19 более гибко".

Процесс исследований был начат в феврале, его суть заключается в том, чтобы изучить, дает ли введение первой и второй доз разных вакцин тот же иммунный ответ, как и при вакцинации двумя дозами одного препарата.

Великобритания и многие другие страны Европы в настоящее время используют вакцины AstraZeneca и Pfizer в общенациональных кампаниях иммунизации против пандемии коронавируса. В то же время на фоне сообщений о случаях тромбозов головного мозга после вакцинации препаратом AstraZeneca правительства некоторых стран - в том числе Франции и Германии - ввели возрастные ограничения на его применение.

Результаты первоначальных испытаний комбинирования вакцин, в которых использовались только AstraZeneca и Pfizer, ожидаются в апреле или мае, в то время как результаты второго этапа должны быть получены в июле, отмечаю СМИ.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНЫ, КОМБИНАЦИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]