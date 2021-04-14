Британские ученые изучают возможность использования комбинации вакцин от COVID-19 с применением препаратов Moderna и Novavax

Великобритания расширила исследования, направленные на определение возможности комбинировать вакцинацию различными препаратами от COVID-19 за счет включения в эксперименты препаратов Moderna и Novavax, сообщил профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп.
Он отметил что идея "состоит в том, чтобы исследовать, можно ли использовать несколько доступных вакцин COVID-19 более гибко".
Процесс исследований был начат в феврале, его суть заключается в том, чтобы изучить, дает ли введение первой и второй доз разных вакцин тот же иммунный ответ, как и при вакцинации двумя дозами одного препарата.
Великобритания и многие другие страны Европы в настоящее время используют вакцины AstraZeneca и Pfizer в общенациональных кампаниях иммунизации против пандемии коронавируса. В то же время на фоне сообщений о случаях тромбозов головного мозга после вакцинации препаратом AstraZeneca правительства некоторых стран - в том числе Франции и Германии - ввели возрастные ограничения на его применение.
Результаты первоначальных испытаний комбинирования вакцин, в которых использовались только AstraZeneca и Pfizer, ожидаются в апреле или мае, в то время как результаты второго этапа должны быть получены в июле, отмечаю СМИ.
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