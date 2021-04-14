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Здравоохранение 14.04.2021 19:16

ЕС начал переговоры с BioNTech и Pfizer о поставках в 2022-2023гг еще 1,8 млрд доз вакцин - глава Еврокомиссии

Власти ЕС приступили к переговорам с компаниями BioNTech и Pfizer о поставках в союз в 2022 - 2023 годы еще 1,8 млрд доз вакцин против коронавируса COVID-19, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сейчас мы начинаем переговоры с компаниями BioNTech и Pfizer по третьему контракту. Этот контракт будет подразумевать доставку дополнительно 1,8 млрд доз вакцин на период 2022 - 2023 годов, и он будет включать в себя производство не только вакцин, но и важнейших компонентов: все это (производство - ИФ) будет базироваться в ЕС", - сказала она на брифинге.

При этом она выразила надежду на скорое завершение этих переговоров и на будущие соглашения с другими компаниями.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что Брюссель договорился с BioNTech и Pfizer ускорить доставку вакцин: от компаний раньше срока во втором квартале 2021 года, начиная с апреля, поступит еще 50 млн доз вакцин.

Она напомнила, что в ЕС сделаны уже 100 млн прививок от COVID-19, причем более четверти из них - вторые дозы вакцин.

Также она указала на необходимость создавать новые вакцины, пригодные против более устойчивых вариантов COVID-19.

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Тэги: ЕС, PFIZER, ВАКЦИНА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]