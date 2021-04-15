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Карабахский конфликт 15.04.2021 12:15

Путин и Лукашенко обсудили тему Карабаха в контексте визита лидера Беларуси в Азербайджан

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении.

"В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования", - отмечается в нем.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]