Путин и Лукашенко обсудили тему Карабаха в контексте визита лидера Беларуси в Азербайджан

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении.

"В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования", - отмечается в нем.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба.