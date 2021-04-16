Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным в Москве - 22 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает 22 апреля встретиться в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал Лукашенко, принимая в пятницу в Минске премьера РФ Михаила Мишустина.

Затем, по его словам, запланирован форум в Подмосковье, а потом союзный Совмин России и Белоруссии. "После, в сентябре-октябре - договоримся по обстановке - Высший Госсовет Союзного государства. К этому ВГС нужно очень хорошо подготовиться, чтобы продвинуться в сторону Союзного государства", - сказал Лукашенко.