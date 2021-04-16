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СНГ 16.04.2021 15:27

Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным в Москве - 22 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает 22 апреля встретиться в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал Лукашенко, принимая в пятницу в Минске премьера РФ Михаила Мишустина.

Затем, по его словам, запланирован форум в Подмосковье, а потом союзный Совмин России и Белоруссии. "После, в сентябре-октябре - договоримся по обстановке - Высший Госсовет Союзного государства. К этому ВГС нужно очень хорошо подготовиться, чтобы продвинуться в сторону Союзного государства", - сказал Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, САММИТ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]