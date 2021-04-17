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Регион 17.04.2021 00:45

РФ в 2021 году выйдет на внешние рынки, занимать, скорее всего, будет в евро - Силуанов

Россия в этом году не собирается отказываться от планов по выходу на внешние рынки, занимать, как и в прошлом году, скорее всего, будет в евро.

"Что касается внешних рынков, я уверен, что мы в этом году сможем также выйти на внешние рынки. Это будут, естественно, недолларовые заимствования, скорее всего, мы будем заимствовать в евро, как и в прошлом году. Посмотрим, будем искать соответствующее "окно" возможностей", - заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя растущее санкционное давление на государственные заимствования РФ.

С августа 2019 года из-за санкций США американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций России. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.

В ноябре 2020 года Минфин РФ разместил два транша евробондов: 7-летние долговые бумаги на 750 млн евро под 1,125% и 12-летние на 1,25 млрд евро под 1,85%. Суммарный спрос на новые еврооблигации РФ двух выпусков составил около 2,8 млрд евро. В обоих выпусках около 60% удовлетворенных заявок пришлось на иностранных инвесторов, оставшуюся часть приобрели инвесторы из России.

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Тэги: РОССИЯ, МИНФИН, ЕВРОБОНДЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]