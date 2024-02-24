США изучают возможность использования замороженных российских активов - американский Минфин

США изучают варианты использования $300 млрд из российских государственных активов, замороженных в начале проведения Россией специальной военной операции на Украине, сообщил американский замминистра финансов Уолли Адейемо.
"Мы ищем способы раскрыть экономическую ценность этих резервов для украинского народа", - заявил чиновник в интервью Bloomberg Television.
В ответ на вопрос о том, может ли захват суверенных активов РФ помешать другим странам участвовать в глобальной финансовой системе, Адейемо сказал: "Россия - это та странна, которая нарушила правила, вторгшись в Украину".
В выступлении в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке замминистра пояснил, что эти средства можно было бы использовать на поддержание экономики Украины и обеспечить ее "средствами, необходимыми для самообороны".
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер признала наличие сложностей в решении этой проблемы.
"Это немного сложнее, чем кажется, потому что, как я уже сказала, мы говорим о международном мероприятии, оно проводится на международном уровне", - пояснила она в ходе брифинга.
В то же время, отвечая на вопрос, поддерживает ли президент США Джо Байден конфискацию российских активов, Жан-Пьер заявила, что Вашингтон намерен "продолжить активные переговоры с нашими союзниками и партнерами, включая G7, а также членами Конгресса, о дополнительных шагах (...) по обеспечению того, чтобы Россия заплатила за нанесенный ущерб".
Баку и Астана обсудили перспективы сотрудничества в ОПК
Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе - Минобороны
Глава Минобороны Азербайджана на совещании обсудил оперативную обстановку на условной азербайджано-армянской границе
Макрон пообещал французским фермерам оказать новые меры поддержки
ЕС на фоне ситуации в мире должен развивать свое экономическое пространство - экс-председатель ЕЦБ
Турпоток в Турцию в январе вырос на 2%
Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы