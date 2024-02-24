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Дальнее зарубежье 24.02.2024 15:45

США изучают возможность использования замороженных российских активов - американский Минфин

США изучают варианты использования $300 млрд из российских государственных активов, замороженных в начале проведения Россией специальной военной операции на Украине, сообщил американский замминистра финансов Уолли Адейемо.

"Мы ищем способы раскрыть экономическую ценность этих резервов для украинского народа", - заявил чиновник в интервью Bloomberg Television.

В ответ на вопрос о том, может ли захват суверенных активов РФ помешать другим странам участвовать в глобальной финансовой системе, Адейемо сказал: "Россия - это та странна, которая нарушила правила, вторгшись в Украину".

В выступлении в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке замминистра пояснил, что эти средства можно было бы использовать на поддержание экономики Украины и обеспечить ее "средствами, необходимыми для самообороны".

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер признала наличие сложностей в решении этой проблемы.

"Это немного сложнее, чем кажется, потому что, как я уже сказала, мы говорим о международном мероприятии, оно проводится на международном уровне", - пояснила она в ходе брифинга.

В то же время, отвечая на вопрос, поддерживает ли президент США Джо Байден конфискацию российских активов, Жан-Пьер заявила, что Вашингтон намерен "продолжить активные переговоры с нашими союзниками и партнерами, включая G7, а также членами Конгресса, о дополнительных шагах (...) по обеспечению того, чтобы Россия заплатила за нанесенный ущерб".

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Тэги: США, МИНФИН, РОССИЯ, АКТИВЫ


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