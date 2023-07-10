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Дальнее зарубежье 10.07.2023 23:12

Санкции в отношении России обсудил замглавы минфина США с коллегами из ЕС

Меры по предотвращению обхода Россией санкций, введенных против нее, стали одной из тем встречи заместителя главы Минфина США Уолли Адейемо с представителями ЕС, Европейской Комиссии, а также Греции, Кипра и Мальты.

"Заместитель министра финансов США Адейемо обсудил в Брюсселе совместные усилия, направленные на снижение доходов России, сдерживание ее военно-промышленного комплекса и избежание обхода введенных в отношении России санкций", - говорится в коммюнике, опубликованном в понедельник финансовым ведомством США.

"Также он обсудил с партнерами ход работы над достижением соглашения между США и ЕС о критически важных полезных ископаемых", - отмечается в документе.

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Тэги: США, МИНФИН, ЕС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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