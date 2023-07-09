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Дальнее зарубежье 09.07.2023 22:37

Глава Минфина США назвала конструктивной поездку в Китай

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала конструктивной поездку в Китай и заявила, что провела там серию "очень содержательных встреч", передает в воскресенье CBS.

"У меня состоялась очень конструктивная поездка. Меня тепло встретили, и у меня была серия очень содержательных встреч", - заявила она в интервью в программе CBS News.

По ее словам, она провела "около 10 часов встреч", в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и вице-президентом Народного банка Китая, главой Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэном.

"Это были предметные разговоры о мировой экономике, о событиях в экономиках наших стран, о финансовых рынках, и также по списку проблем, которые каждый из нас вынес на обсуждение, и мы договорились проработать их со временем", - добавила Йеллен.

Визит Йеллен в КНР состоялся с 6 до 9 июля.

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Тэги: США, МИНФИН, КИТАЙ, ОЦЕНКА


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