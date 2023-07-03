Глава Минфина США на этой неделе нанесет визит в Китай

Министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе посетит Китай с визитом, сообщил американский Минфин.

"Министр финансов Джанет Йеллен отправится в Пекин, Китайская Народная Республика, с 6 по 9 июля, для встреч с высокопоставленными должностными лицами КНР", - говорится сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что Йеллен "обсудит с официальными лицами КНР (...) вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем".

Минфин напоминает, что, выступая перед конгрессом в апреле, Йеллен изложила принципы, которыми руководствуется Вашингтон при выстраивании экономических отношений с Пекином.

В частности, она сказала, что США в первую очередь должны "стремиться обеспечить интересы своей национальной безопасности наряду с интересами своих союзников".

Уже во-вторых, Соединенные Штаты, по словам Йеллен "стремятся к здоровым экономическим отношениям с Китаем, которые способствуют взаимовыгодному росту и инновациям и расширяют экономические возможности для американских рабочих и бизнеса".

На третьем месте, отметила глава Минфина, стоит "сотрудничество (с Китаем - ИФ) в решении неотложных глобальных проблем, таких, как изменение климата и долговой кризис".

СМИ обратили внимание на то, что Йеллен также подчеркнула важность поддержания связей с Китаем и сказала, что "разрыв отношений был бы большой ошибкой", хотя и отметила, что Китай должен отказаться от нарушений прав человека и "сомнительной торговой политики".

Телеканал CNN, комментируя предстоящий визит, пишет, что хотя Йеллен станет вторым после госсекретаря Энтони Блинкена членом американского кабинета министров, которые посещают Китай в течение месяца, никаких "значительных прорывов" не ожидается.

В сообщении со ссылкой на источник из Минфина отмечается, что встреча Йеллен с председателем КНР Си Цзиньпином маловероятна.

Американо-китайские отношения обострились после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

В Вашингтоне считают, что в результате июньского визита в Пекин Блинкена сторонам удалось добиться некоторого прогресса в двухсторонних отношениях.